UNICEF: nella Repubblica Democratica del Congo la peggiore epidemia di colera degli ultimi 25 anni

AgenPress. L’UNICEF ha dichiarato che l’epidemia di colera nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha avuto un impatto devastante, con un totale di 64.427 casi dall’inizio dell’anno, di cui 1.888 mortali; 14.818 casi tra i bambini con 340 decessi, rendendola la peggiore epidemia degli ultimi 25 anni nel Paese.

Diciassette delle 26 province della Repubblica Democratica del Congo sono attualmente colpite, compresa la capitale Kinshasa. La percentuale di casi che coinvolgono bambini varia da provincia a provincia, ma è in media del 23,4% a livello nazionale.

L’epidemia ha interrotto l’istruzione dei bambini, esponendoli alla malattia e costringendoli ad assistere alla sofferenza e alla perdita dei propri familiari. In uno dei casi più tragici, 16 dei 62 bambini che vivevano in una casa famiglia a Kinshasa sono morti pochi giorni dopo che la malattia si era diffusa nell’orfanotrofio.

“I bambini congolesi non dovrebbero essere così gravemente colpiti da una malattia che è del tutto prevenibile”, ha affermato John Agbor, Rappresentante dell’UNICEF nella Repubblica Democratica del Congo. “L’UNICEF incoraggia i nostri partner governativi ad aumentare gli investimenti nei servizi idrici, igienico-sanitari e sanitari, in particolare nelle zone più colpite dal colera, al fine di proteggere meglio la salute e il benessere delle famiglie e dei bambini congolesi”.

L’accesso limitato ai servizi idrici e igienico-sanitari continua a favorire il persistere del colera nella RDC. Secondo l’indagine demografica e sanitaria (DHS) 2024-2025, solo il 43% della popolazione utilizza almeno i servizi idrici di base – il tasso più basso in Africa – e solo il 15% ha accesso ai servizi igienico-sanitari di base.

La crisi del colera è ulteriormente aggravata dai persistenti conflitti, dagli sfollamenti e dall’insicurezza nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, che limitano l’accesso ai servizi sanitari; da eventi climatici estremi come forti piogge e inondazioni che danneggiano le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie; e dalla rapida urbanizzazione non pianificata che ha portato al sovraffollamento delle città e al collasso dei sistemi idrici, igienico-sanitari e di igiene (WASH). Nelle zone che in precedenza erano state poco esposte al colera, come Kinshasa, la scarsa consapevolezza della malattia e i ritardi nella ricerca di cure stanno contribuendo a tassi di mortalità eccezionalmente elevati.

Il Governo ha creato un piano nazionale per eliminare il colera, noto come Piano multisettoriale per l’eliminazione del colera (PMSEC) 2023-2027, con un budget previsto di 192 milioni di dollari. Tuttavia, il piano è gravemente sottofinanziato e la valutazione intermedia completata nel maggio 2025 richiede maggiori investimenti e un coordinamento multisettoriale più solido.

In risposta all’epidemia del 2025, il Governo ha anche recentemente istituito l’iniziativa “Fiume Congo senza colera” per affrontare in modo specifico l’assenza di misure di controllo del colera nei porti, la mancanza di un piano di igiene per le imbarcazioni, la promozione della consapevolezza tra i membri dell’equipaggio e i passeggeri e l’accesso all’acqua potabile lungo il fiume.

Grazie alle iniziative di coinvolgimento della comunità sostenute dall’UNICEF, tra gennaio e ottobre 2025 sono state raggiunte oltre 13,5 milioni di persone in tutto il Paese con informazioni su come prevenire e rispondere al colera.

“Oltre a chiedere al Governo di investire nei servizi sanitari, nell’acqua potabile e in adeguate infrastrutture igienico-sanitarie, stiamo anche facendo appello ai nostri partner internazionali per ottenere finanziamenti, in particolare per la nostra risposta rapida”, ha affermato Agbor. “Il flusso di finanziamenti per il 2026 appare molto fragile e, senza fondi aggiuntivi e un’azione coordinata, molte altre vite potrebbero andare perdute”.

L’UNICEF necessita di circa 6 milioni di dollari nel 2026 per garantire che il meccanismo di risposta rapida al colera sia adeguatamente finanziato.