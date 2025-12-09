Comparto sicurezza: sindacati chiedono contratto subito e previdenza complementare

AgenPress. Tre ore di confronto oggi a Palazzo Chigi, nella Sala Polifunzionale di Largo Chigi, tra Governo e organizzazioni sindacali di Forze Armate e Comparto Sicurezza sulle problematiche del settore.

Il tavolo, convocato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha visto la presenza dei ministri dell’Interno, dell’Economia, della Pubblica Amministrazione e dei sottosegretari Perego di Cremnago (Difesa), Albano (Economia) e Delmastro delle Vedove (Giustizia).

I sindacati hanno chiesto l’avvio immediato della contrattazione 2025-2027 nei primi mesi dell’anno, denunciando valutazioni tecniche inadeguate che rischiano di non garantire un adeguato riconoscimento economico al personale.

Centrale la richiesta di previdenza complementare dedicata. Le delegazioni hanno evidenziato come l’assenza storica di questo strumento abbia penalizzato significativamente le pensioni, chiedendo finanziamento immediato per tutte le fasce di personale.

Ferma contrarietà all’innalzamento dell’età pensionabile previsto dall’articolo 42 della bozza di bilancio, giudicato “inaccettabile” per le peculiarità operative del settore e che le organizzazioni chiedono di eliminare integralmente.

“Abbiamo chiesto con forza l’apertura immediata della contrattazione perché il personale non può più attendere – dichiara Eliseo Taverna, segretario generale S.I.A.F. – È indispensabile finanziare subito la previdenza dedicata: l’assenza della complementare sta producendo danni enormi sulle future pensioni. Non accetteremo alcun aumento dell’età pensionabile: l’articolo 42 va cancellato. Ora attendiamo risposte vere”.

Il Governo ha precisato che l’uscita dalla procedura d’infrazione potrebbe liberare nuove risorse per il comparto.

In chiusura, il ministro dell’Interno Piantedosi ha assicurato un finanziamento ulteriore per gli straordinari, risorse aggiuntive per la previdenza dedicata e l’avvio nei primi mesi dei lavori per il contratto di lavoro. Annunciati anche finanziamenti per la sicurezza dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina.