SIULM Aeronautica: Palazzo Chigi, importante incontro tra Governo e oraganizzazioni sindacali

AgenPress. Oggi, presso Palazzo Chigi, si è svolto un importante incontro tra il Governo e tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Sicurezza e Difesa: Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco. Un confronto atteso, partecipato e caratterizzato da un clima di massima attenzione alle criticità che da tempo gravano sul personale.

Durante la riunione ogni sigla sindacale ha illustrato le proprie istanze, rappresentando con chiarezza le difficoltà operative, economiche e organizzative che incidono quotidianamente sul lavoro delle donne e degli uomini in divisa. Il SIULM Aeronautica ha ribadito con fermezza la necessità di interventi concreti, sia sul piano retributivo sia su quello normativo e previdenziale, a tutela della dignità professionale e della sicurezza del personale.

Il SIULM Aeronautica ha inoltre espresso profonda delusione per il fatto che, nonostante le attese e le promesse, non sia stata attivata in data odierna la previdenza dedicata per il Comparto Sicurezza e Difesa. Si tratta di un intervento indispensabile, già maturo e non più procrastinabile.

Allo stesso tempo, il SIULM Aeronautica ritiene doveroso riconoscere l’impegno dichiarato dal Governo e, pur nelle legittime riserve, concede ancora qualche mese di fiducia affinché vengano tradotte in atti concreti le aperture annunciate.

Al termine del confronto, i rappresentanti governativi hanno comunicato che a brevissimo verrà aperto il tavolo contrattuale, insieme a quello specificamente dedicato alla previdenza del Comparto, passo essenziale per dare finalmente risposte strutturali alle esigenze del personale.

È stato inoltre reso noto che le risorse derivanti dal rientro della procedura legata all’inflazione, unitamente al risparmio generato dallo spread favorevole tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, saranno in larga parte destinate al Comparto Sicurezza e Difesa. Un segnale positivo che, se confermato nei fatti, potrà contribuire a valorizzare chi ogni giorno garantisce la stabilità e la sicurezza del Paese.

Il SIULM Aeronautica continuerà a monitorare con attenzione i prossimi passaggi, mantenendo alta l’attenzione e assicurando un impegno costante a tutela del personale. La divisa ci unisce.