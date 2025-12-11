Machado (Premio Nobel per la Pace): “Ho ricevuto l’aiuto del governo degli Stati Uniti per lasciare il Venezuela”

AgenPress. Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace 2025 e leader dell’opposizione venezuelana, ha dichiarato di aver ricevuto il sostegno del governo degli Stati Uniti per lasciare il Venezuela e recarsi a Oslo.

Machado non era presente alla cerimonia di premiazione ed è arrivata ieri sera al Grand Hotel della capitale norvegese dopo un viaggio per il quale, a suo dire, “molte persone hanno rischiato la vita”.

“Abbiamo ricevuto il sostegno del governo degli Stati Uniti per arrivare fin qui”, ha dichiarato Machado in una conferenza stampa a Oslo, dopo le dichiarazioni rilasciate oggi durante la visita al parlamento norvegese.

Insignita del premio Nobel per la pace per il suo impegno a favore di una transizione democratica in Venezuela, la 58enne che viveva nascosta nel suo Paese ha promesso che “farà tutto il possibile” per tornare in Venezuela nonostante il rischio di essere arrestata.

La sua ricomparsa coincide con l’aggravarsi della crisi nei rapporti tra Venezuela e Stati Uniti, che da agosto hanno schierato una flotta di navi da guerra nei Caraibi con l’obiettivo di combattere il narcotraffico.

Il governo di Nicolas Maduro – afferma Maria Corina Machado – giungerà al termine e che è necessario preparare una transizione nel suo Paese. “Tornerò in Venezuela indipendentemente da quando Maduro se ne andrà, ma il momento sarà determinato da quando avrò finito di fare le cose per cui sono venuta qui”, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli.

Ha anche ringraziato gli uomini e le donne che hanno rischiato la vita per aiutarla a fuggire dal Venezuela, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul suo viaggio. “Un giorno potrò raccontarvelo, perché non voglio certo metterli in pericolo in questo momento”, ha detto.

Secondo alcune fonti, Maria Corina Machado, indossava una parrucca e un travestimento quando ha iniziato la sua fuga lunedì pomeriggio. Ha dovuto prima viaggiare dalla periferia di Caracas, dove si era nascosta per un anno, fino a un villaggio di pescatori costieri.

Martedì ha effettuato una pericolosa traversata nel Mar dei Caraibi. Poi con l’aiuto dell’esercito statunitense e l’assistenza fornita dall’amministrazione Trump, mercoledì ha preso un volo privato per Oslo.