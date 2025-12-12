AgenPress. Il premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran, dove era stata temporaneamente rilasciata per motivi di salute, ha annunciato oggi a X il suo comitato di sostegno.

“La Fondazione Narges Mohammadi ha annunciato di aver ricevuto informazioni attendibili secondo cui Narges Mohammadi è stata portato via con la forza dalle forze di sicurezza e dalla polizia circa un’ora fa, durante una cerimonia in memoria di Khosrow Alikordi”, un avvocato morto la scorsa settimana.

Narges Mohammadi, 53 anni, incarcerata dopo essere stata condannata da un tribunale iraniano, ha ricevuto il premio Nobel nel 2023 per la sua “lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti” ed è stata temporaneamente rilasciata dal dicembre 2024.

Anche suo marito Taghi Rahmani, che vive a Parigi, ha detto a X che Mohammadi è stata arrestato durante questa cerimonia nella città orientale di Mashhad, insieme a un altro importante attivista, Sepideh Golian.

Alikordi, 45 anni, aveva rappresentato in tribunale come avvocato le persone arrestate durante la repressione delle proteste del 2022. Il suo corpo è stato ritrovato il 5 dicembre e le organizzazioni per i diritti umani chiedono un’indagine sulla sua morte, secondo l’ONG norvegese Iran Human Rights, ha affermato che “ci sono seri sospetti che si sia trattato di un assassinio di Stato”.

L’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha pubblicato le immagini di Narges Mohammadi alla cerimonia, insieme a una folla di altri sostenitori, senza indossare il velo, obbligatorio per le donne in pubblico in Iran.