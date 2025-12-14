Israele: “Ucciso uno degli ideatori degli attacchi del 7 ottobre 2023”

AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato oggi di aver ucciso il comandante di Hamas Raed Said, “uno degli ideatori degli attacchi del 7 ottobre 2023” contro Israele.

In una dichiarazione congiunta, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno affermato che Said è stato preso di mira in risposta a un attacco di Hamas in cui un ordigno esplosivo ha ferito due soldati sabato mattina.

Secondo le autorità sanitarie dell’enclave palestinese, l’attacco con un’auto a Gaza City ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di almeno altre 25.

Non c’è stata alcuna conferma immediata da parte di Hamas o delle autorità sanitarie locali che Said fosse tra i morti.

Un funzionario militare israeliano ha descritto Said come una figura di alto rango di Hamas che ha contribuito a creare e promuovere la rete di produzione di armi del movimento islamista palestinese.

Hamas ha condannato l’attacco in una dichiarazione, definendolo una violazione dell’accordo di cessate il fuoco, ma non ha specificato se Said sia rimasto ferito.