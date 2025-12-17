Domenico Scilipoti Isgrò: “Errore congelare beni russi in Europa”

AgenPress. “L’Europa sembra che sia pur senza volerlo, faccia di tutto per far saltare i negoziati di pace con la Russia. Ora pensa di congelare mediante confisca i beni russi e dei russi in Europa.

A parte che si tratta di provvedimento impugnabile e sospetto di illegalità, inasprirebbe i rapporti già tesi con Putin.

Auguriamoci come ha fatto intendere il ministro per gli Affari Esteri italiano, che il nostro governo non li metta in esecuzione anche perché la ritorsione russa sulle nostre aziende in Russia sarebbe inevitabile e dannosa“.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.