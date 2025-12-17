type here...

Domenico Scilipoti Isgrò: “Errore congelare beni russi in Europa”

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “L’Europa sembra che sia pur senza volerlo, faccia di tutto per far saltare i negoziati di pace con la Russia. Ora pensa di congelare mediante confisca i beni russi e dei russi in Europa.

A parte che si tratta di provvedimento impugnabile e sospetto di illegalità, inasprirebbe i rapporti già tesi con Putin.

Auguriamoci come ha fatto intendere il ministro per gli Affari Esteri italiano, che il nostro governo non li metta in esecuzione anche perché la ritorsione russa sulle nostre aziende in Russia sarebbe inevitabile e dannosa“.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits