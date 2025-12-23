Epstein. Il Dipartimento di Giustizia pubblica il terzo lotto di file. Trump ha viaggiato sull’aereo di Epstein almeno otto volte negli anni ’90

Trump ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di aver interrotto i rapporti con Epstein all’inizio degli anni 2000 perché era un “viscido”

AgenPress. Nella terza pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia dei file su Jeffrey Epstein si evince che il presidente Donald Trump ha volato sull’aereo di Epstein almeno otto volte negli anni ’90, tra cui una volta con una donna di 20 anni di cui non è stato reso noto il nome.

Trump nel file “è elencato come passeggero su almeno otto voli tra il 1993 e il 1996. “Su un volo del 1993, lui ed Epstein sono gli unici due passeggeri registrati; su un altro, gli unici tre passeggeri sono Epstein, Trump e [nome censurato], allora ventenne.

Il Dipartimento di Giustizia, che è legalmente tenuto a pubblicare i file ai sensi dell’Epstein Files Transparency Act, ha riconosciuto che nell’ultimo documento pubblicato erano presenti molteplici riferimenti a Trump.

“Il Dipartimento di Giustizia ha ufficialmente pubblicato quasi 30.000 pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein. Alcuni di questi documenti contengono affermazioni false e sensazionalistiche contro il Presidente Trump, presentate all’FBI subito prima delle elezioni del 2020. Per essere chiari: le affermazioni sono infondate e false, e se avessero avuto un briciolo di credibilità, sarebbero state sicuramente già utilizzate contro il Presidente Trump”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia nel suo post su X.

“Tuttavia, nel rispetto della legge e della trasparenza, il Dipartimento di Giustizia sta rilasciando questi documenti con le tutele legalmente richieste per le vittime di Epstein”.

Un altro file/documento diffuso oggi è una nota firmata da “J. Epstein” indirizzata a Larry Nassar, il medico sportivo condannato per aver abusato sessualmente di numerose ragazze e donne affidate alle sue cure.

Un biglietto, tra le migliaia di documenti, dice: “Caro LN, come ormai saprai, ho preso la ‘via più breve’ per tornare a casa”. Poi dice: “Condividevamo una cosa… il nostro amore e la nostra cura per le giovani donne e la speranza che raggiungano il loro pieno potenziale”. Il biglietto continua dicendo: “Anche il nostro presidente condivide il nostro amore per le giovani ragazze nubili”.

Un documento include anche segnalazioni anonime e non verificate dall’FBI, tra cui una in cui l’informatore affermava di aver parlato con una donna che sosteneva di essere stata violentata da Trump ed Epstein negli anni ’90. L’informatore affermava che la donna aveva paura di rivolgersi alla polizia. La segnalazione è arrivata il 27 ottobre 2020, poco prima del giorno delle elezioni. Non è chiaro se l’FBI abbia indagato sulla denuncia anonima.

Trump ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di aver interrotto i rapporti con Epstein all’inizio degli anni 2000 perché era un “viscido”.

Il leader democratico Chuck Schumer ha dichiarato che avrebbe presentato una risoluzione che ordina al Senato di “avviare un’azione legale contro il Dipartimento di Giustizia” per aver pubblicato solo alcuni dei suoi documenti relativi a Epstein, meno di 10.000 delle “centinaia di migliaia” di documenti che il vice procuratore generale Todd Blanche aveva promesso.

“La legge approvata dal Congresso è chiarissima: pubblicare integralmente i file di Epstein affinché gli americani possano vedere la verità”, ha scritto Schumer in un post su X. “Invece, il Dipartimento di Giustizia di Trump ha eliminato le revisioni e nascosto le prove, il che viola la legge”.

I documenti iniziali pubblicati dal Dipartimento di Giustizia contenevano solo riferimenti fugaci a Trump e numerose foto dell’ex presidente Bill Clinton, che aveva volato sull’aereo di Epstein per i viaggi della Clinton Foundation nei primi anni 2000, prima che il finanziatore fosse accusato di reati sessuali.

Una delle foto mostrava Clinton in una vasca idromassaggio, un’altra lo ritraeva mentre nuotava con Maxwell e un’altra ancora lo ritraeva con una donna seduta sulla sua gamba.

Trump ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di indagare sui legami di Clinton con Epstein. Clinton ha negato qualsiasi illecito e lunedì il suo portavoce ha chiesto a Trump di ordinare la pubblicazione di tutte le foto e i riferimenti a lui presenti nei fascicoli.

Parlando ai giornalisti Trump ha affermato che le foto non avrebbero dovuto essere pubblicate e che probabilmente sarebbe apparso anche lui in alcune di esse. Ha aggiunto che “molte persone” sono arrabbiate perché vengono pubblicate foto che non hanno nulla a che fare con il caso Epstein.

Il mese scorso il Congresso ha approvato un disegno di legge, che Trump ha firmato il 19 novembre, che ha dato al procuratore generale Pam Bondi 30 giorni di tempo per “rendere pubblicamente disponibili in un formato ricercabile e scaricabile tutti i registri, i documenti, le comunicazioni e i materiali investigativi non classificati in possesso del Dipartimento di Giustizia” che coinvolgono Epstein, “incluse tutte le indagini, le azioni penali o le questioni di custodia”.

La legge prevede alcune eccezioni e modifiche, anche per proteggere l’identità delle vittime.