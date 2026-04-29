Arresti domiciliari nei confronti di un 52enne per il reato di circonvenzione di incapace. Sottratti in 10 anni circa 1,9 milioni di euro

AgenPress. I finanzieri del Comando Provinciale Grosseto hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Grosseto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 52enne, indagato per l’ipotesi di reato di circonvenzione di persona incapace.

Le delicate indagini, condotte dal Gruppo Grosseto, hanno consentito di ricostruire una complessa vicenda e far luce su vari episodi di raggiri patrimoniali a danno di un uomo con problemi psichici aggravati in seguito alla morte della madre.

In particolare, stando a quanto emerso, l’indagato avrebbe abusato dello stato di vulnerabilità emotiva ed infermità psichica della vittima, approfittando del legame emotivo che aveva instaurato con lo stesso, inducendolo a compiere atti che lo hanno privato, nell’arco di 10 anni, del suo patrimonio quantificato in 1,9 milioni di euro.

Le attività investigative – incentrate principalmente sull’esecuzione di indagini finanziarie e escussione in atti di diversi testimoni – hanno disvelato le condotte attraverso le quali l’ingente somma è stata sottratta lasciando la persona debole in stato di bisogno (senza cibo, senza riscaldamento domestico e con abiti logori).

Nello specifico, il responsabile di tali azioni avrebbe indotto la persona offesa a conferirgli una delega illimitata ad operare sui propri conti corrente, ad affidargli il possesso e la gestione dei bancomat, delle carte di debito/credito e dei codici di sicurezza per l’accesso all’home banking nonché a sottoscrivere prestiti personali, mutui fondiari e assegni in bianco.

Sulla scorta delle evidenze raccolte partecipate all’A.G. inquirente e alla luce dell’esito dell’interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291 quater c.p.p. è stata così disposta la misura degli arresti domiciliari.