AgenPress. Il presidente Zelensky ha dichiarato di essere pronto a indire elezioni presidenziali ma solo se gli alleati dell’Ucraina saranno in grado di garantire la sicurezza, una condizione che richiederebbe alla Russia di accettare un cessate il fuoco.

In base ad un sondaggio (SOCIS) pubblicato il 24 dicembre, il presidente Volodymyr Zelensky e l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, l’ex comandante Valerii Zaluzhnyi, accederebbero al secondo turno se le elezioni presidenziali si svolgessero a breve.

Secondo il sondaggio, Zelensky riceverebbe il 22% dei voti al primo turno, di poco superiore al 21% di Zaluzhnyi. Una quota significativa degli intervistati, il 24,1%, si è dichiarata indecisa.

In un ipotetico ballottaggio tra i due, Zaluzhnyi otterrebbe una vittoria decisiva, ottenendo il 64% dei voti rispetto al 36% di Zelensky.

Se Zaluzhnyi non si candidasse, il secondo turno vedrebbe probabilmente Zelensky contrapporsi a Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare. In questo scenario, Budanov sconfiggerebbe Zelensky con il 56% dei voti contro il 44%.

Il sondaggio ha coinvolto 2.000 intervistati utilizzando un campione stratificato per quote. La ricerca è stata condotta attraverso interviste faccia a faccia, utilizzando il metodo Computer-Assisted Personal Interviewing.

La sicurezza resta l’ostacolo principale allo svolgimento di un voto a livello nazionale, ma non è l’unica sfida.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, più di sei milioni di ucraini sono fuggiti all’estero dall’inizio della guerra, mentre altri 3,7 milioni sono sfollati all’interno del Paese, il che complica la partecipazione al voto.

Secondo l’attuale legge ucraina, le elezioni sono vietate durante lo stato di legge marziale. Possono aver luogo solo se la legge marziale viene revocata o se il parlamento modifica la legislazione.

All’inizio di questa settimana, il parlamento ucraino ha formato uno speciale gruppo di lavoro per redigere le leggi che regolano le elezioni durante e dopo la guerra.