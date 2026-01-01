Germania. Due ragazzi hanno perso la vita mentre maneggiavano fuochi d’artificio

AgenPress. Due diciottenni sono morti dopo aver riportato ferite al volto durante uno spettacolo pirotecnico nella città tedesca di Bielefeld.

Uno dei due ragazzi è morto sul colpo nel quartiere di Baumheide. Il secondo, rimasto ferito nel quartiere di Brake, è stato trasportato in ospedale, dove i medici non sono riusciti a salvarlo.

Un ragazzo di 14 anni ha perso il braccio sinistro a Rendelich, vicino alla città di Rostock a causa dell’esplosione di un fuoco d’artificio.

A Berlino cinque persone sono state ricoverate in ospedale per ferite causate dai fuochi d’artificio. Due di loro sono in gravi condizioni.

A Lipsia, una ragazza di 16 anni ha perso il mignolo e parte dell’anulare quando ha cercato di accendere un fuoco d’artificio fatto in casa.

In Germania l’uso dei fuochi d’artificio è consentito solo la notte di Capodanno e il giorno di Capodanno.