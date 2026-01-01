type here...

Iran: almeno 3 morti nelle proteste anti-austerità

Cronaca Internazionale
Da redazione
AgenPress. Secondo quanto riportato dai media iraniani, gli scontri avvenuti oggi in Iran tra manifestanti e forze dell’ordine hanno causato la morte di almeno 3 persone. Si tratta dei primi decessi registrati dall’inizio delle mobilitazioni di protesta,

Due persone sono morte a Lordegan una città situata a 650 chilometri da Teheran.

“I dimostranti hanno iniziato a lanciare pietre contro gli edifici amministrativi, tra cui il palazzo del governo, la moschea, il municipio e le banche”, e la polizia ha fatto ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere la folla.

All’inizio della notte, un membro delle forze dell’ordine ha perso la vita nella parte occidentale del Paese, in due violenti episodi avvenuti a Kunduz. 

