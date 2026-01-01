AgenPress. La Bulgaria ha adottato l’euro ed è diventata il 21° Paese a scegliere la moneta unica europea, quasi 20 anni dopo l’adesione all’Unione Europea.

Giovedì a mezzanotte, il piccolo paese balcanico, entrato a far parte dell’UE nel 2007, ha abbandonato il lev, la sua moneta nazionale in uso dalla fine del XIX secolo, nella speranza di rafforzare i legami economici con gli altri membri dell’eurozona, ma anche preoccupato per l’aumento dei prezzi in un contesto politico già instabile.

Migliaia di persone hanno sfidato le temperature gelide per assistere al tradizionale concerto di Capodanno, organizzato dal comune di Sofia di fronte all’ex Palazzo Reale. Un orologio con conto alla rovescia sulla facciata della sede centrale della Banca Nazionale Bulgara, situata nella stessa piazza, segnava i minuti fino a mezzanotte. Le monete in euro bulgare di mezzanotte venivano proiettate sull’edificio.

“L’adozione dell’euro è la fase finale dell’integrazione della Bulgaria nell’Unione Europea”, ha affermato il presidente Rumen Radev in un discorso televisivo pochi minuti prima di mezzanotte, esprimendo tuttavia rammarico per il fatto che non si sia tenuto un referendum su questa questione che ha diviso il Paese, in modo che i bulgari potessero esprimere la propria opinione.

Tuttavia, molti bulgari temono che l’adozione dell’euro porterà a un aumento dell’inflazione, mentre i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 5% su base annua a novembre, secondo il Servizio statistico nazionale.

I funzionari bulgari hanno cercato di rassicurare i cittadini e hanno promesso che l’ingresso nell’eurozona rafforzerà l’economia del Paese, una delle più povere dell’UE, e lo avvicinerà all’Occidente, proteggendolo al contempo dall’influenza russa.

Da parte sua, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che “l’euro porterà benefici concreti ai cittadini e alle imprese bulgare”, facilitando i viaggi e gli scambi commerciali e migliorando la trasparenza del mercato.