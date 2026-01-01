Nel 2025 sono stati uccisi 128 giornalisti

AgenPress. Secondo un conteggio pubblicato oggi dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ), nel 2025 sono stati uccisi centoventotto giornalisti in tutto il mondo, più della metà dei quali in Medio Oriente.

Il macabro bilancio delle vittime, aumentato rispetto al 2024 (122), “non è solo un numero, è un allarme globale per i nostri colleghi”, ha detto Anthony Belanger, segretario generale del CIO.

La Federazione esprime grande preoccupazione per la situazione nei territori palestinesi, dove nel 2025 sono stati contati 56 omicidi. Altri giornalisti sono stati uccisi in Yemen, Ucraina, Sudan, Perù, India.

“Non avevamo mai visto una cosa del genere prima: così tanti morti in così poco tempo, in uno spazio così ristretto”, ha aggiunto Anthony Belanger.

Il Segretario generale della Federazione internazionale dei giornalisti ha denunciato soprattutto “l’impunità” degli autori di attacchi mortali contro gli operatori dei media: “Senza giustizia gli assassini dei giornalisti prosperano”, ha ammonito Belanger.

La Federazione ha inoltre espresso preoccupazione per il numero di giornalisti incarcerati in tutto il mondo: se ne contano 533, di cui più di un quarto in Cina e Hong Kong.