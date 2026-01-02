Transizione 5.0, Fapi: “Siamo preoccupati, servono correttivi urgenti”

AgenPress. “Non possiamo che esprimere forte preoccupazione per l’attuale impostazione del piano Transizione 5.0, che rischia di non rispondere in modo adeguato alle reali esigenze delle piccole e medie imprese italiane”.

Lo afferma in una nota il presidente nazionale della Federazione Autonoma delle Piccole Imprese (Fapi), Gino Sciotto, sottolineando come nella legge di Bilancio emergano “evidenti criticità legate alla separazione o compartimentazione degli investimenti”.

“Un singolo macchinario da 100 mila euro che soddisfa i requisiti 5.0 – spiega – è sufficiente a far decadere la maggiorazione su un investimento complessivo da 5 milioni di euro. Un meccanismo che penalizza fortemente le imprese”.

Pur condividendo gli obiettivi di innovazione, sostenibilità e transizione energetica, la Fapi evidenzia come “le modalità operative previste risultino eccessivamente complesse, con criteri di accesso poco chiari e tempi di attuazione che rischiano di penalizzare proprio il tessuto produttivo che rappresenta l’ossatura dell’economia nazionale”.

“Le PMI – prosegue Sciotto – hanno bisogno di strumenti semplici, certi e immediatamente fruibili. In assenza di correttivi sostanziali, Transizione 5.0 rischia di restare un’opportunità solo teorica, difficilmente accessibile alle imprese di minori dimensioni, già alle prese con costi elevati, difficoltà di programmazione e un quadro economico incerto”.

Da qui l’appello al Governo: “Chiediamo un confronto urgente con le istituzioni competenti per rendere il piano realmente inclusivo, semplificando le procedure, ampliando la platea dei beneficiari e garantendo un accompagnamento concreto alle imprese nel percorso di transizione”.

“Solo attraverso il dialogo e il coinvolgimento delle rappresentanze datoriali – conclude – sarà possibile trasformare Transizione 5.0 in una vera leva di sviluppo, competitività e crescita per l’intero sistema produttivo italiano”.