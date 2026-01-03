type here...

Cabello (Ministro degli Interni venezuelano): “Vinceremo”

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Vinceremo”, ha dichiarato questa mattina il ministro degli Interni venezuelano Diosdado Cabello, dopo gli attacchi statunitensi a Caracas, che hanno portato all’arresto del presidente Nicolas Maduro.

“E alla fine di questi attacchi, vinceremo. Lunga vita alla patria! Fedeli per sempre! Non diventeremo mai traditori”, ha dichiarato alla televisione di Stato, promettendo: “Questa non è la prima lotta, questa non è la prima battaglia… sappiamo come sopravvivere in ogni circostanza”.

Secondo alcune voci circolate sui social media, Cabello, considerato uno degli uomini più potenti del Paese, sarebbe morto o sarebbe stato arrestato.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits