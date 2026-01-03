Cabello (Ministro degli Interni venezuelano): “Vinceremo”

AgenPress. “Vinceremo”, ha dichiarato questa mattina il ministro degli Interni venezuelano Diosdado Cabello, dopo gli attacchi statunitensi a Caracas, che hanno portato all’arresto del presidente Nicolas Maduro.

“E alla fine di questi attacchi, vinceremo. Lunga vita alla patria! Fedeli per sempre! Non diventeremo mai traditori”, ha dichiarato alla televisione di Stato, promettendo: “Questa non è la prima lotta, questa non è la prima battaglia… sappiamo come sopravvivere in ogni circostanza”.

Secondo alcune voci circolate sui social media, Cabello, considerato uno degli uomini più potenti del Paese, sarebbe morto o sarebbe stato arrestato.