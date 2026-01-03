Delcy Rodriguez: “Gli ordini impartiti da Nicolas Maduro all’esercito venezuelano restano validi”

AgenPress. Gli ordini impartiti da Nicolas Maduro all’esercito venezuelano restano validi, ha affermato la vicepresidente Delcy Rodriguez, chiedendo agli Stati Uniti una “prova dell’esistenza in vita” del presidente venezuelano.
“Siamo di fronte a questo brutale attacco, non sappiamo dove si trovino il presidente Nicolas Maduro e la first lady Celia Flores. Chiediamo all’amministrazione del presidente Donald Trump prove della loro vita”, ha dichiarato Rodriguez in un messaggio audio trasmesso dalla televisione di stato.
Caracas, come ha detto, non sa dove si trovino il presidente del Paese e sua moglie.
Trump ha affermato che le forze statunitensi hanno catturato Maduro dopo aver lanciato un “attacco su larga scala” contro il Venezuela.
Il vicepresidente Rodriguez, tuttavia, ha affermato che Maduro “ha dato ordini molto chiari alle Forze Armate Nazionali di attivare tutti i piani per la piena difesa della nazione. Le istruzioni del presidente Maduro sono state impartite”.