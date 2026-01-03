Le reazioni dei leader di tutto il mondo sull’attacco degli Stati Uniti alla capitale venezuelana Caracas

Antonia Costa, presidente del Consiglio europeo, ha dichiarato di seguire la situazione con “grande preoccupazione” e ha chiesto una de-escalation. “L’Unione europea continuerà a sostenere una soluzione pacifica, democratica e inclusiva in Venezuela”, ha scritto su X.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea , ha dichiarato in un post su X che la Commissione “sostiene il popolo venezuelano e sostiene una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite”.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato che “il popolo venezuelano deve avere la possibilità di una vita normale, di sicurezza, prosperità e dignità umana”, scrivendo su X che il suo paese non ha riconosciuto la legittimità di Maduro a seguito di “elezioni truccate e violenze contro i manifestanti”. “Grazie a tutti coloro che nel mondo aiutano a proteggere la vita”, ha scritto.

La ministra degli Esteri svedese Maria Stenergard ha dichiarato su X che il suo Paese ha “precedentemente dichiarato che Nicolas Maduro non è legittimato”, ma ha aggiunto: “Tuttavia, tutti gli Stati hanno la responsabilità di rispettare e agire in conformità con il diritto internazionale. Il rispetto del diritto internazionale è un interesse politico di sicurezza a lungo termine per la Svezia”.

Il Ministero degli esteri svizzero ha scritto su X che chiedeva “de-escalation, moderazione e rispetto del diritto internazionale, compreso il divieto dell’uso della forza e il principio del rispetto dell’integrità territoriale”. Ha affermato di ritenere che nessun cittadino svizzero sia stato colpito dagli attacchi e che sta monitorando attentamente la situazione.

Il Ministero degli Esteri austriaco ha dichiarato che è stata istituita una squadra di crisi per concentrarsi sulla sicurezza dei suoi cittadini in Venezuela. “È in vigore un avviso di viaggio per l’intero Paese!”, ha scritto su X.

Il Ministero degli Esteri ceco ha affermato che è importante “calmare la situazione e avviare negoziati diplomatici, anche con la partecipazione dell’opposizione venezuelana”. La sua priorità rimane “la sicurezza dei cittadini cechi e la fornitura di assistenza consolare”, ha affermato su X.

La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha dichiarato che il suo Paese “sostiene fermamente” il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo gli attacchi. “Quando l’America è alla guida, siamo orgogliosi di essere uniti, perché la nostra libertà collettiva dipende da questo”, ha scritto su X.