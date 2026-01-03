Verdi europei: l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela viola il diritto internazionale

AgenPress. Profondamente preoccupati per le notizie provenienti dal Venezuela, i copresidenti del Partito Verde Europeo Vula Tsetsi e Ciarán Cuffe hanno dichiarato che l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela viola il diritto internazionale:

“Qualsiasi detenzione di attori politici, uso della forza o limitazione delle libertà fondamentali deve sempre rispettare pienamente il diritto internazionale, i diritti umani e l’autorità delle Nazioni Unite.”

“Il popolo venezuelano ha sofferto immensamente a causa di pratiche autoritarie, repressione politica e dell’erosione delle istituzioni democratiche. Allo stesso tempo, condanniamo fermamente gli interventi militari esterni o le azioni coercitive, comprese quelle degli Stati Uniti, che destabilizzano ulteriormente il Paese e la regione senza un mandato delle Nazioni Unite e in violazione del diritto internazionale.”

“L’unica via sostenibile è una transizione pacifica e democratica, basata su elezioni libere ed eque, sul rispetto dei diritti umani e su un dialogo inclusivo guidato dagli stessi venezuelani e con il sostegno della comunità internazionale. L’Unione Europea deve rimanere coerente e basata sui suoi principi: difendere la democrazia, i diritti umani e il diritto internazionale, senza doppi standard, e garantire che tutte le azioni rispettino l’autorità delle Nazioni Unite”, hanno concluso Ciarán Cuffe e Vula Tsetsi.