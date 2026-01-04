type here...

Kamala Harris: “Le azioni di Trump in Venezuela non rendono l’America più sicura”

AgenPress. L’ex vicepresidente  Kamala Harris ha affermato che Maduro era un dittatore, ma che l’azione militare degli Stati Uniti per rimuoverlo è sbagliata.

“Le azioni di Donald Trump in Venezuela non rendono l’America più sicura, più forte o più accessibile”, ha affermato Harris su X.

“Il fatto che Maduro sia un dittatore brutale e illegittimo non cambia il fatto che questa azione sia stata sia illegale che imprudente. Abbiamo già visto questo film. Guerre per un cambio di regime o per il petrolio  che si trasformano in caos, e le famiglie americane ne pagano il prezzo”, ha scritto Harris.

“Il popolo americano non vuole questo ed è stanco di sentirsi mentire”, ha affermato.

Le azioni di Trump riguardavano “il petrolio e il desiderio di giocare il ruolo dell’uomo forte nella regione”.

