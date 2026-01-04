type here...

Maduro è detenuto nel carcere di Brooklyn. La prigione viene descritta, nel peggiore dei casi, come un “inferno in terra”

AgenPress. Il carcere di Brooklyn che ospita il presidente venezuelano Nicolás Maduro è una struttura molto problematica che alcuni giudici si sono rifiutati di mandarvi persone.

Aperto all’inizio degli anni ’90, il Metropolitan Detention Center, o MDC Brooklyn, ospita attualmente circa 1.300 detenuti.

È il luogo di arrivo abituale per le persone in attesa di processo nei tribunali federali di Manhattan e Brooklyn, dove sono detenuti presunti gangster e trafficanti di droga insieme ad alcune persone accusate di reati dei colletti bianchi.

Una folla di espatriati venezuelani, molti dei quali drappeggiati con bandiere, si è radunata sabato sera sui marciapiedi fuori dal carcere per celebrare la cattura di Maduro. La folla ha applaudito mentre il corteo di auto delle forze dell’ordine, che si ritiene trasportasse il leader deposto e sua moglie, arrivava al carcere. Maduro non è il primo presidente di un Paese a essere rinchiuso lì.

Il carcere è situato accanto a un centro commerciale, in una zona industriale sul lungomare e con vista sulla Statua della Libertà, la prigione è stata descritta, nel peggiore dei casi, come un “inferno in terra”.

I detenuti e i loro avvocati lamentano da tempo la violenza dilagante. Due prigionieri sono stati uccisi da altri detenuti nel 2024 e gli operatori carcerari sono stati accusati di aver accettato tangenti o di aver fornito merce di contrabbando.

Durante l’inverno del 2019, un’interruzione di corrente ha lasciato la struttura e i suoi detenuti immersi in una gelida oscurità per una settimana.

