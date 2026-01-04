type here...

Mosca: “Al Venezuela deve essere garantito il diritto di determinare il proprio destino senza alcun intervento esterno distruttivo, per non parlare di interventi militari”

Breaking news
AgenPress. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri russo ha affermato che la cattura e la detenzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, “costituiscono una violazione inaccettabile della sovranità di uno Stato indipendente, il cui rispetto è un principio fondamentale del diritto internazionale”.

In precedenza, il ministero aveva ribadito la solidarietà della Russia nei confronti dei venezuelani e aveva definito l’incursione degli Stati Uniti una violazione della loro sovranità.

“Al Venezuela deve essere garantito il diritto di determinare il proprio destino senza alcun intervento esterno distruttivo, per non parlare di interventi militari”, ha affermato il Ministero degli Esteri.

