Parigi. 10 persone condannate per cyberbullismo ai danni della first lady francese, Brigitte Macron

AgenPress. Un tribunale di Parigi ha dichiarato colpevoli 10 persone di cyberbullismo ai danni della first lady francese, Brigitte Macron, per aver diffuso online false affermazioni sul suo genere e sulla sua sessualità, tra cui l’accusa di essere nata uomo.

Un imputato è stato condannato a sei mesi di carcere, mentre otto sono stati condannati a pene detentive sospese tra i quattro e gli otto mesi. Tutti e 10 sono stati obbligati a partecipare a un corso di formazione sulla sensibilizzazione al cyberbullismo.

La corte ha sottolineato i commenti “particolarmente degradanti, offensivi e maliziosi” che si riferivano a false affermazioni riguardanti la presunta identità transgender e la presunta pedofilia nei confronti di Brigitte Macron. “Le ripetute pubblicazioni hanno avuto effetti dannosi cumulativi”, ha affermato la corte.

Gli imputati, otto uomini e due donne di età compresa tra 41 e 65 anni, sono stati accusati di aver pubblicato numerosi commenti in cui affermavano falsamente che la moglie del presidente Emmanuel Macron fosse nata uomo e paragonavano la loro differenza di età di 24 anni alla pedofilia. Alcuni dei post sono stati visualizzati decine di migliaia di volte.