Rubio: “Gli Stati Uniti non governeranno il Venezuela”. Trump: “Siamo noi a comandare”

AgenPress. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti non avrebbero assunto un ruolo nel governo del Venezuela, se non quello di imporre al paese una “quarantena petrolifera” già in vigore, un’inversione di tendenza dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato il giorno prima che gli Stati Uniti avrebbero governato il Venezuela dopo la cacciata del leader Nicolás Maduro .

Le dichiarazioni di Rubio sembrano mirate a mitigare le preoccupazioni circa la possibilità che l’azione decisa americana volta a ottenere un cambio di regime potesse nuovamente tradursi in un prolungato intervento straniero o in un fallito tentativo di nation-building. Erano in contrasto con le ampie ma vaghe affermazioni di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero “gestito” almeno temporaneamente la nazione ricca di petrolio, commenti che suggerivano una sorta di struttura di governo in base alla quale Caracas sarebbe stata controllata da Washington.

Ma Rubio ha offerto una versione più sfumata, affermando che gli Stati Uniti continueranno a far rispettare la quarantena petrolifera già in vigore sulle petroliere sanzionate prima che Maduro venisse rimosso dal potere sabato mattina, e useranno questa leva come mezzo per sollecitare cambiamenti politici in Venezuela.