Sen. Domenico Scilipoti Isgrò partecipa alla conferenza “of Pastors and The ministers of the Gosoel, Nakuru Main Altar Ask Showground

AgenPress. Unione Cristiana comunica che il suo Presidente Sen. Domenico Scilipoti Isgrò ha preso parte a Nakuru alla Conferenza Internazionale “of Pastors and The ministers of the Gosoel, Nakuru Main Altar Ask Showground” sul tema. “Il timor di Dio: la chiave per una società più giusta”.

Il Sen.Scilipoti Isgrò intervenendo ha rilevato che in un momento storico complesso caratterizzato da falsi valori e da individualismo, è doveroso riscoprire il Timor di Dio centrale per migliorare la società. Il Timor di Dio non significa aver paura in quanto Dio è Padre, ma rispetto filiale per Lui e la Sua creazione della quale tutti siamo responsabili come bene comune.

Inoltre ciascuno sia responsabile delle proprie condotte e azioni. In un mondo che esalta i valori individualisti e l’egoismo, il Timor di Dio ci dice che siamo tutti fratelli fatti ad immagine e somiglianza di Dio e chiamati a promuovere logiche di carita’, amore e pace. Gli uomini si attivino per costruire una società più giusta e fondata sul timor di Dio ricordando quel che dice il libro dei Proverbi al capitolo 9 secondo cui Il timor di Dio è l’inizio della saggezza”.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’Ufficio Stampa di Unione Cristiana.