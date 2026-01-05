Trump: “L’Ucraina non ha lanciato droni sulla residenza del presidente russo Vladimir Putin”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che i funzionari statunitensi hanno stabilito che l’Ucraina non ha preso di mira la residenza del presidente russo Vladimir Putin con un attacco con droni la scorsa settimana, contestando le affermazioni del Cremlino che Trump aveva inizialmente accolto con profonda preoccupazione .

La scorsa settimana il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che l’Ucraina ha lanciato un’ondata di droni contro la residenza di Stato di Putin, nella regione nord-occidentale di Novgorod, che i sistemi di difesa russi sono stati in grado di sconfiggere. Lavrov ha anche criticato Kiev per aver lanciato l’attacco in un momento di intensi negoziati per porre fine alla guerra.