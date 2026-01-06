Trump: “Non siamo in guerra con il Venezuela. Siamo in guerra con chi svuota le sue prigioni nel nostro Paese”

AgenPress. Gli Stati Uniti non sono in guerra con il Venezuela, ha affermato il presidente Donald Trump.

“No, non lo siamo”. “Siamo in guerra con chi spaccia droga. Siamo in guerra con chi svuota le sue prigioni nel nostro Paese, i suoi tossicodipendenti e i suoi istituti psichiatrici, ha osservato.

La Casa Bianca ritiene che non si terranno nuove elezioni in Venezuela nei prossimi trenta giorni, ha sottolineato Trump.

“Dobbiamo prima sistemare il Paese. Non si possono tenere elezioni. Non c’è modo che la gente possa votare”, ha detto il leader statunitense rispondendo alla domanda sulla possibilità di elezioni in Venezuela entro un mese. “No, ci vorrà del tempo. Dobbiamo curare il Paese fino a farlo tornare in salute”, ha aggiunto.