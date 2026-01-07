Capotreno ucciso. Capone (UGL): “Rafforzare sicurezza dei lavoratori del comparto ferroviario”

AgenPress. “Esprimiamo profondo cordoglio e ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia e ai colleghi del giovane capotreno Alessandro Ambrosio, barbaramente ucciso all’interno del perimetro della stazione di Bologna. Un lavoratore di appena 34 anni, dipendente di Trenitalia, accoltellato mentre si recava nel parcheggio riservato al personale.

Un particolare ringraziamento alla Polizia di Stato e alla Polfer per la tempestiva identificazione e il fermo del presunto responsabile di questo efferato omicidio. La sicurezza sul lavoro riguarda anche l’ordine, il controllo e la legalità nei luoghi di lavoro, pertanto ribadiamo la necessità della piena e corretta applicazione del Protocollo sottoscritto il 31 marzo 2022, che prevede specifiche azioni per il rafforzamento della sicurezza nei luoghi del trasporto pubblico e ferroviario.

In tal senso, chiediamo al Gruppo FS l’apertura di un confronto finalizzato ad avviare una revisione profonda e strutturale del piano di sicurezza delle aree ferroviarie. La tutela dei lavoratori del comparto ferroviario e dei viaggiatori deve essere una garanzia e una priorità assoluta”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito all’uccisione del capotreno 34enne accoltellato nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un’area riservata ai dipendenti.