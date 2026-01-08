Capone (UGL): “Calo record del tasso di disoccupazione è segnale incoraggiante”

AgenPress. “I dati Istat sull’occupazione relativi al mese di novembre 2025 fotografano un quadro positivo per il mercato del lavoro italiano. A fronte di una flessione mensile, su base annua si registra un aumento degli occupati pari a 179mila unità, mentre il tasso di disoccupazione registrato a novembre scende al 5,7%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche, ponendosi al di sotto della media UE e dell’area euro come rilevato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone. Significativa anche la riduzione della disoccupazione giovanile che si attesta al 18,8%. Risultati che evidenziano l’efficacia delle misure fin qui adottate dal Governo.

È fondamentale proseguire con determinazione lungo questa direzione puntando sul potenziamento delle politiche attive del lavoro, sul rafforzamento degli investimenti nella formazione e nella riqualificazione professionale, favorendo il turnover generazionale e accompagnando le transizioni in atto in un mondo del lavoro in rapida evoluzione. In tal senso siamo favorevoli a garantire ampie forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese, rinnovando le relazioni industriali su un modello improntato alla collaborazione tra capitale e lavoro.

È cruciale incentivare le assunzioni dei giovani e promuovere la sinergia tra pubblico e privato, a partire dalle discipline STEM, per rispondere alla crescente domanda di nuove professionalità da parte delle imprese e migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati Istat sull’occupazione relativi al mese di novembre 2025.