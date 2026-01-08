Fapi: “Disoccupazione cala ma urge ridurre il costo del lavoro”

AgenPress. “Secondo i dati diffusi stamani dall’Istat, a novembre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Un risultato che è figlio della stabilità del Governo e della rinnovata fiducia delle imprese, favorita anche dal calo dei tassi sui mutui.

Le imprese possono guardare con rinnovata speranza al futuro ma è urgente intervenire su due fronti decisivi: la semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative e la riduzione del costo del lavoro. Solo così sarà possibile consolidare la crescita dell’occupazione e sostenere in modo strutturale il sistema produttivo”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.