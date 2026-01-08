type here...

Fapi: “Disoccupazione cala ma urge ridurre il costo del lavoro”

Lavoro
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Secondo i dati diffusi stamani dall’Istat, a novembre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Un risultato che è figlio della stabilità del Governo e della rinnovata fiducia delle imprese, favorita anche dal calo dei tassi sui mutui.

Le imprese possono guardare con rinnovata speranza al futuro ma è urgente intervenire su due fronti decisivi: la semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative e la riduzione del costo del lavoro. Solo così sarà possibile consolidare la crescita dell’occupazione e sostenere in modo strutturale il sistema produttivo”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits