L’America si divide sull’uccisione della donna: chi grida all’omicidio, chi al terrorismo

AgenPress. Nel giro di pochi minuti dalla sparatoria mortale di ieri dell’ICE a Minneapolis, il Paese si è diviso in due schieramenti: uno che grida all’omicidio, l’altro al terrorismo,

La sinistra ha bollato l’agente dell’ICE come una “canaglia” che ha giustiziato una cittadina statunitense durante una repressione federale dell’immigrazione che non avrebbe mai dovuto verificarsi.

La destra ha etichettato la donna uccisa come una “terrorista” e ha inquadrato la sparatoria come un chiaro caso di legittima difesa nel contesto di un’aggressione alle forze dell’ordine.

Il filmato visto da milioni di americani, ha alimentato entrambe le narrazioni.

Il presidente Trump ha accusato la trentasettenne Renee Good di aver investito “violentemente, volontariamente e brutalmente” un agente dell’ICE, e ha affermato che “è difficile credere” che l’agente sia sopravvissuto.

Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha definito il resoconto del Dipartimento della Sicurezza Interna “una stronzata” e ha intimato all’ICE di “andarsene da Minneapolis.

Il quadro generale si presenta con migliaia di agenti federali sul campo a Minneapolis e milioni di americani infuriati per ciò che pensano di aver visto, la città rischia di diventare un centro di disordini civili.

Il governatore del Minnesota Tim Walz ha emesso un “ordine di avvertimento” per preparare la Guardia Nazionale del Minnesota a un possibile dispiegamento. Ha esortato i manifestanti a rimanere pacifici e a “non abboccare all’amo”, avvertendo che Trump non avrebbe gradito altro che schierare truppe federali e invocare l’Insurrection Act.

Un testimone ha condiviso un video dell’incidente, ripreso a distanza, in cui si sentono degli spari dopo che un SUV scuro ha tentato di superare un raduno di agenti e veicoli dell’ICE.

Un video ripreso da un’altra angolazione mostra gli agenti che si avvicinano al SUV dopo che questo si è fermato brevemente in mezzo alla carreggiata.

Un testimone oculare ha riferito che gli agenti dell’ICE presenti sul posto hanno impartito ordini contrastanti all’automobilista. Uno le ha intimato di andarsene; un altro le ha intimato di scendere dall’auto.