Sudan: ancora bambini tra le vittime, questa settimana 8 bambini uccisi in un attacco ad Al Obeid

AgenPress. “Per i bambini del Sudan, il mondo è in ritardo di 1.000 giorni. Da quando sono iniziati i combattimenti nell’aprile 2023, il Sudan è diventato teatro di una delle crisi umanitarie più gravi e devastanti al mondo, che ha spinto milioni di bambini sull’orlo della sopravvivenza. Una profonda crisi umanitaria, caratterizzata da violazioni diffuse del diritto internazionale da parte delle parti in conflitto e acuita dalla mancanza di accesso agli aiuti umanitari, si è aggravata con il passare di ciascuno dei 1.000 giorni di agonia.

Nel 2026, si prevede che 33,7 milioni di persone, circa due terzi della popolazione, avranno bisogno di assistenza umanitaria urgente. La metà di loro sono bambini. L’accesso delle popolazioni colpite agli aiuti salvavita rimane pericolosamente limitato in gran parte del Paese, aggravando la crisi umanitaria.

I bambini continuano a essere uccisi e feriti: solo questa settimana, secondo le notizie, 8 bambini sono stati uccisi in un attacco ad Al Obeid, nel Kordofan settentrionale. Più di 5 milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare le loro case – l’equivalente di 5.000 bambini sfollati ogni giorno – molti di loro ripetutamente, con attacchi e violenze che spesso li seguono mentre si spostano. Milioni di bambini in Sudan sono a rischio di stupro e altre forme di violenza sessuale, che vengono utilizzate come tattica di guerra, con bambini di appena un anno tra i sopravvissuti.

Si stima che nel 2026 circa 21 milioni di persone saranno colpite da grave insicurezza alimentare. La carestia è già stata confermata ad Al Fasher e Kadugli, con altre 20 aree a rischio nel Grande Darfur e nel Grande Kordofan. Nel Darfur settentrionale, epicentro dell’emergenza malnutrizione in Sudan, tra gennaio e novembre 2025 sono stati curati quasi 85.000 bambini colpiti da malnutrizione acuta grave, pari a un bambino ogni sei minuti.

Il collasso dei sistemi sanitari, la grave carenza idrica e l’interruzione dei servizi di base stanno aggravando la crisi, alimentando epidemie mortali e mettendo a rischio circa 3,4 milioni di bambini sotto i cinque anni. Dietro questi numeri ci sono vite segnate dalla paura, dalla fame e dalla perdita, mentre il conflitto continua a privare i bambini della sicurezza, della salute e della speranza.

Nonostante queste gravi condizioni di insicurezza e difficoltà di accesso, l’assistenza salvavita continua a raggiungere i bambini ovunque sia possibile. L’UNICEF e i suoi partner stanno fornendo sostegno per curare la malnutrizione grave, vaccinare contro malattie mortali, fornire acqua potabile e offrire protezione e assistenza psicosociale ai bambini vittime di violenza e sfollamento.

Questi sforzi stanno mantenendo in vita i bambini anche nelle condizioni più difficili, ma rimangono tutt’altro che sufficienti in assenza di un accesso continuativo, di finanziamenti adeguati e di una significativa riduzione delle ostilità. L’azione umanitaria può salvare vite umane, ma non può sostituire la protezione che solo la pace può garantire.

L’UNICEF chiede con urgenza la fine immediata del conflitto. Tutte le parti devono rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario: proteggere i civili, cessare gli attacchi alle infrastrutture e consentire un accesso umanitario sicuro, continuo e senza ostacoli in tutto il Sudan.

I bambini del Sudan non sono delle statistiche. Sono spaventati, sfollati e affamati, ma sono anche determinati, intraprendenti e resilienti. Ogni giorno si sforzano di imparare, giocare, sperare, anche mentre aspettano che il mondo agisca. Porre fine a questo conflitto è una necessità morale. Non può aspettare”.

Dichiarazione di Edouard Beigbeder, Direttore regionale UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa.