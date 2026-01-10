Iran. Ursula, von der Leyen: “Condanniamo senza riserve la violenta repressione di queste legittime manifestazioni”

AgenPress. Sulle proteste è intervenuta anche la presidente della Commissione Ue Ursula, von der Leyen. “Le strade di Teheran, e le città di tutto il mondo, echeggiano dei passi di donne e uomini iraniani che chiedono libertà. Libertà di parlare, di riunirsi, di viaggiare e soprattutto di vivere liberamente. L’Europa è pienamente al loro fianco”, ha scritto von der Leyen.

“Condanniamo senza riserve la violenta repressione di queste legittime manifestazioni. Chi ne è responsabile verrà ricordato dalla parte sbagliata della storia. Chiediamo il rilascio immediato di tutti i manifestanti imprigionati. Chiediamo il ripristino dell’accesso completo a internet. E chiediamo, infine, che i diritti fondamentali vengano rispettati”, ha aggiunto.