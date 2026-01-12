AgenPress. La Cina ha invitato tutte le parti coinvolte nelle proteste in corso in Iran a lavorare per ripristinare la calma e ha dichiarato di opporsi a qualsiasi ingerenza straniera negli affari iraniani, compreso l’intervento militare americano.

“Ci siamo sempre opposti a qualsiasi ingerenza negli affari interni di altri Paesi”, ha affermato Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri. “La Cina spera che il governo e il popolo iraniano possano superare le attuali difficoltà e mantenere la stabilità del Paese”, ha affermato, invitando “tutte le parti a impegnarsi di più per la pace e la stabilità in Medio Oriente”.