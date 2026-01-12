Leone XIV incontra la premio Nobel Maria Corina Machado

AgenPress. Papa Leone XIV ha ricevuto oggi, 12 gennaio, Maria Corina Machado, l’ex deputata dell’Assemblea nazionale del Venezuela insignita nell’ottobre 2025 del Premio Nobel per la Pace.

L’udienza avviene a circa dieci giorni dalla cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores.

Maria Corina Machado è alla guida del partito liberale “Vente Venezuela” che si è sempre opposto al governo di Maduro. Fuggita dal Paese, si era recata a Oslo a dicembre per ritirare l’importante onorificenza.

In questa settimana – mentre il Venezuela è governato ad interim da Delcy Rodriguez, e mentre si lavora ad una transizione sostenuta dalla comunità internazionale la premio Nobel è attesa a Washington per un incontro col presidente Donald Trump, secondo quanto anticipato da quest’ultimo.