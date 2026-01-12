type here...

Reza Pahlavi, figlio dell’ex Scià dell’Iran, ha invitato le forze di sicurezza a unirsi al popolo

Cronaca Internazionale
AgenPress. Il figlio dell’ex Scià dell’Iran e figura di spicco dell’opposizione iraniana in esilio negli Stati Uniti, Reza Pahlavi, ha invitato le forze di sicurezza iraniane a “unirsi al popolo” mentre il governo della Repubblica islamica cerca di reprimere le diffuse proteste di massa.

“I lavoratori delle istituzioni pubbliche, così come i membri delle forze armate e dei servizi di sicurezza, hanno una scelta da fare: stare al fianco del popolo e diventare alleati della nazione o diventare complici degli assassini del popolo e portare vergogna e condanna eterna alla nazione”, ha affermato Reza Pahlavi tramite X in persiano e in inglese.

Rivolgendosi ai cittadini iraniani “fuori dall’Iran”, ha sottolineato che “tutte le ambasciate e i consolati appartengono al popolo iraniano”, invitandoli a “decorare” questi edifici con “la bandiera nazionale dell’Iran”, riferendosi apparentemente alla bandiera dell’ex monarchia rovesciata dalla rivoluzione islamica del 1979 e sostituita da quella della Repubblica islamica.

Ieri centinaia di persone hanno manifestato davanti all’ambasciata iraniana a Londra e un uomo è salito sul balcone dell’edificio per sostituire la bandiera della Repubblica islamica con quella della monarchia.

