Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Trump non derida altri Stati”

AgenPress. “Deploro la sconcertante affermazione del presidente Usa Trump secondo il quale la difesa militare della Groenlandia e dunque della Danimarca cui essa appartiene consta in una slitta e due cani.
Un capo di Stato dovrebbe avere un contegno ed un frasario rispettosi ed atteggiamenti conformo al diritto internazionale già violato nel silenzio imbarazzante dei leader europei e degli organismi internazionali palesemente inadeguati e inoperosi.”
Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.