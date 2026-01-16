UNICEF/Ucraina: i bambini ucraini affrontano l’inverno più rigido della guerra

Dichiarazione del Rappresentante dell’UNICEF in Ucraina, Munir Mammadzade, durante la conferenza stampa di oggi al Palazzo delle Nazioni di Ginevra

AgenPress. ”Lo scenario invernale in Ucraina che tutti temevamo è ora realtà. Intensi bombardamenti stanno devastando i sistemi energetici e idrici vitali in un momento di temperature estreme sotto lo zero.

Milioni di famiglie in tutto il Paese stanno vivendo giorni senza riscaldamento, elettricità e acqua.

I bambini e le loro famiglie sono costantemente in modalità di sopravvivenza. Senza riscaldamento a meno 18 gradi Celsius, la vita in casa in un palazzo di molti piani consiste nel proteggersi dagli attacchi incessanti e sopravvivere alle temperature estreme.

Al decimo piano di uno di questi edifici sulla riva sinistra di Kiev, Svitlana sta facendo tutto il possibile per prendersi cura della figlia Arina di tre anni.

Ci ha raccontato che sono più di tre giorni che non hanno riscaldamento né elettricità, e questo nella prima settimana di interruzioni: molte famiglie continuano a non averli o hanno un accesso sporadico. L’acqua fredda arriva solo a intermittenza. Le famiglie sono state costrette a riempire le finestre con peluche o qualsiasi altra cosa per bloccare un po’ del freddo gelido.

Svitlana non può fare il bagno ad Arina né prepararle cibo caldo. Quindi avvolge la bambina in diversi strati di vestiti e scende dieci piani di scale buie per raggiungere una tenda allestita all’esterno dai Servizi di Emergenza Statale Ucraini. Lì possono riscaldarsi, mangiare cibo caldo, ricaricare i dispositivi e parlare con uno psicologo, o semplicemente sedersi al caldo.

L’UNICEF ha anche fornito alle tende materiale di supporto psicosociale, che offre ai bambini giochi e giocattoli con cui divertirsi e rilassarsi, aiutando sia i bambini che gli adulti ad affrontare l’aumento dell’ansia.

Per i bambini, l’impatto di condizioni così difficili è sia fisico che mentale. L’oscurità e le temperature gelide intensificano la paura e lo stress e possono causare o aggravare problemi respiratori e altre condizioni di salute. I più piccoli sono i più vulnerabili. I neonati e i bambini piccoli perdono rapidamente calore corporeo e sono esposti a un rischio maggiore di ipotermia e malattie respiratorie, condizioni che possono rapidamente diventare pericolose per la vita senza un adeguato riscaldamento e cure mediche.

Anche l’istruzione è stata nuovamente interrotta. Il freddo estremo ha portato le scuole e gli asili della capitale e di altre zone a passare completamente alla didattica a distanza, ma le interruzioni di corrente a loro volta interrompono le lezioni online.

Nonostante le sfide estreme, non appena si verificano i danni, i tecnici dell’energia e dell’acqua sono sul posto per effettuare riparazioni urgenti alle infrastrutture elettriche, di riscaldamento e idriche.

È una corsa contro il tempo per ripristinare i servizi, che l’UNICEF sta sostenendo attraverso la sua risposta invernale su larga scala, lavorando instancabilmente per assistere 1,65 milioni di persone, tra cui 470.000 bambini. Questo lavoro è iniziato mesi fa e comprende investimenti effettuati negli anni precedenti che stanno mitigando l’impatto delle interruzioni odierne.

A seguito dei recenti attacchi alle infrastrutture energetiche e dei blackout totali a Zaporizhzhia e Dnipro , gli ospedali hanno potuto continuare a funzionare e l’approvvigionamento idrico è stato garantito grazie ai generatori e agli impianti solari installati con largo anticipo rispetto all’inverno.

, tra cui 86.000 bambini, nelle regioni in prima linea, in modo che i genitori possano dare priorità alle esigenze urgenti dei propri figli. Inoltre, attraverso il sistema scolastico, sono state erogate sovvenzioni invernali a 1.500 strutture scolastiche per aiutarle a effettuare urgenti lavori di ristrutturazione, in modo da poter rimanere aperte e garantire un ambiente più a misura di bambino a circa 445.000 studenti.

A quasi quattro anni dall’inizio di questa guerra senza tregua, la vita dei bambini è ancora consumata dal pensiero della sopravvivenza, non dall’infanzia.

La minaccia invernale segue un tragico aumento dell’11% delle vittime tra i bambini verificate nel corso del 2025 rispetto all’anno precedente, con almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti. In totale, dall’inizio della guerra su vasta scala, più di 3.200 bambini sono stati uccisi o feriti.

L’UNICEF chiede ancora una volta la fine degli attacchi alle aree civili e alle infrastrutture di cui i bambini hanno bisogno.