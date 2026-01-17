Gli Stati Uniti nominano Witkoff, Rubio, Tony Blair e Kushner nel consiglio di amministrazione di Gaza

AgenPress. La Casa Bianca ha annunciato la nomina di alcuni membri del cosiddetto “Consiglio per la pace”, che supervisionerà la governance temporanea di Gaza, sottoposta a un fragile cessate il fuoco da ottobre.

Tra i nomi figurano il Segretario di Stato americano Marco Rubio, l’inviato speciale del presidente Donald Trump Steve Witkoff, l’ex primo ministro britannico Tony Blair e il genero di Trump, Jared Kushner.

Israele e il gruppo militante palestinese Hamas hanno approvato il piano di Trump, che prevede la supervisione di un organismo tecnocratico palestinese sotto la supervisione del consiglio internazionale, che supervisionerà la governance di Gaza per un periodo di transizione.

Molti esperti e sostenitori dei diritti umani hanno affermato che la supervisione di un consiglio di amministrazione di un territorio straniero da parte di Trump assomigliava a una struttura coloniale , mentre il coinvolgimento di Blair è stato criticato l’anno scorso a causa del suo ruolo nella guerra in Iraq e della storia dell’imperialismo britannico in Medio Oriente.