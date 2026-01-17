Machado: “Fiduciosa che il regime criminale del Venezuela sarà alla fine smantellato”

AgenPress. La leader dell’opposizione Maria Corina Machado ha dichiarato di essere fiduciosa che i resti di quello che ha definito il “regime criminale” del Venezuela saranno alla fine smantellati e che ci sarà una transizione ordinata verso elezioni libere, ma ha avvertito che la strada da percorrere sarà difficile e complessa.

Machado ha parlato con i giornalisti il ​​giorno dopo aver incontrato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca, dove gli ha consegnato la medaglia del premio Nobel per la pace, nel tentativo di convincerlo a dare all’opposizione un ruolo nel determinare il futuro del Venezuela dopo che gli Stati Uniti hanno estromesso il leader di lunga data Nicolas Maduro .