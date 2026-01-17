Machado: “Fiduciosa che il regime criminale del Venezuela sarà alla fine smantellato”

AgenPress. La leader dell’opposizione Maria Corina Machado ha dichiarato di essere fiduciosa che i resti di quello che ha definito il “regime criminale” del Venezuela saranno alla fine smantellati e che ci sarà una transizione ordinata verso elezioni libere, ma ha avvertito che la strada da percorrere sarà difficile e complessa.
Machado ha parlato con i giornalisti il giorno dopo aver incontrato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca, dove gli ha consegnato la medaglia del premio Nobel per la pace, nel tentativo di convincerlo a dare all’opposizione un ruolo nel determinare il futuro del Venezuela dopo che gli Stati Uniti hanno estromesso il leader di lunga data Nicolas Maduro.
Dopo il raid del 3 gennaio che ha rovesciato Maduro, Trump ha dato priorità all’accesso alle vaste riserve petrolifere del Venezuela, non al ripristino della democrazia nel Paese, e ha chiarito che considera l’attuale leadership la soluzione migliore per mantenere l’ordine.
La visita di Machado a Washington ha fatto ben poco per chiarire il suo possibile ruolo nei cambiamenti in corso in Venezuela. Ha affermato di aver insistito, durante l’incontro con Trump, per tornare in Venezuela il prima possibile, ma non ha citato accordi concreti con gli Stati Uniti.