Roma. Presentazione del libro Quind est Veritas?- “L’eterna ricerca della verità”

AgenPress. Sarà presentato a Roma, in anteprima nazionale il giorno venerdì 23 Gennaio alle ore 16.00 presso l’hotel Delle Nazioni in via Poli, 6 (pressi Fontana di Trevi), il volume “Quind est Veritas ? – l’eterna ricerca della verità”, scritto a quattro mani dal Senatore e dottore Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana e dal giornalista e scrittore Bruno Volpe. Saranno presenti gli autori.

Mentre i relatori sono: il Cav. Alessandro D’Orazio, la professoressa Rosaria Verzì, la dottoressa Lucia Pinzone, il dottor Nino Chiofalo, il dottor Umberto Costi, l’Onorevole Masio Tassone, autore della prefazione, il dottor Aurelio Coppeto, il dottor Antonio Greco e il giornalista Giovanni Lacagnina.

Porteranno i loro saluti , la dott.ssa Carlotta Nicastro, la dott.ssa Rina Maria Giudice, la signora Romj Crocitti e il dottor Alessio Pireddu.

La presentazione è inserita nell’ambito di una Conferenza Nazionale sul concetto di Verità.

Il libro si propone lo scopo di lumeggiare il concetto di Verità nelle sue declinazioni teologiche, nella società, nella sanità, nell’etica, nella vita politica e di ogni giorno, con particolare riferimento alla decadenza di questo concetto, spesso trascurato, tradito e rinnegato da un pericolo che incombe su tutti noi: il relativismo, quella corrente di pensiero in base alla quale non esiste una Verità, ma ciascuno si crea la sua verità con ogni conseguenza negativa sul piano pratico, politico, legislativo, religioso, morale , culturale e persino sessuale.

Appuntamento a venerdì pomeriggio presso Hotel delle Nazioni a Roma, ora 16.00 con Quid est Veritas?, la ormai famosa frase pronunciata da Ponzio Pilato nella Passione secondo il Quarto Evangelo di San Giovanni.