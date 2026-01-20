type here...

Ministro Nordio: "Ho omaggiato per primo la Resistenza francese"

AgenPress. “Caro Ministro, tolga le sue mani dalla Resistenza”. Questo l’invito che il Senatore Dario Parrini del Partito Democratico in un suo post su Facebook ha rivolto ieri al Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Vorrei fargli notare – dichiara Carlo Nordio – che il mio primo atto da Ministro in uscita a Parigi tre anni fa fu di rendere omaggio ai martiri di Mont-Valérien e firmare il libro d’onore, dove per la prima volta appariva la firma di un Ministro italiano.

Vorrei, inoltre, ricordare al Senatore che ho dedicato uno dei miei libri alle ragazze del SOE, uccise dalla Gestapo nei campi di concentramento.

Ma, probabilmente, Dario Parrini non sa cosa sia il Mont-Valérien e tantomeno lo Special Operations Executive”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

