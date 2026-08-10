Attacchi antisemiti. Le sinagoghe statunitensi stanno addestrando i fedeli a diventare squadre di sicurezza

AgenPress. In tutti gli Stati Uniti, le sinagoghe stanno addestrando i fedeli a diventare squadre di sicurezza volontarie, in un contesto in cui gli attacchi antisemiti hanno raggiunto livelli record e i luoghi di ritrovo ebraici sono sempre più minacciati.

Gli ingressi di molte sinagoghe stanno diventando al contempo un luogo di accoglienza e un posto di controllo di sicurezza, segno di come l’antisemitismo stia rimodellando la vita ebraica in America.

La pratica tradizionale di assumere una guardia per le funzioni delle festività ebraiche, installare telecamere e chiamare la polizia in caso di problemi, sta lasciando il posto a sistemi di sicurezza più complessi e stratificati.

“Questo non significa che siamo dei ninja… o agenti delle forze dell’ordine, ma ognuno può avere un ruolo da svolgere”, ha affermato Rusty Rosenthal, un agente dell’FBI in pensione che dirige JShield, il braccio di sicurezza della Federazione ebraica della Grande Washington nell’area di Washington.

Più di 7.100 volontari attivi sono stati formati dal Community Security Service, che ora protegge più di 500 sinagoghe ed eventi in tutti gli Stati Uniti ogni settimana, come ha dichiarato Richard Priem, CEO dell’organizzazione no-profit.

Richard Priem, ex paracadutista israeliano, ha affermato che oltre 20.000 membri della comunità hanno completato l’addestramento lo scorso anno con l’aiuto di ex agenti dell’FBI e ufficiali delle forze dell’ordine in pensione.

Nel frattempo, Secure Community Network , l’organizzazione ufficiale per la sicurezza della comunità ebraica nordamericana, ha dichiarato che il suo centro di assistenza ha registrato un numero record di 5.409 segnalazioni di minacce e attività sospette nel 2024, il 112% in più rispetto a due anni prima.