AgenPress. Funzionari statunitensi affermano che all’interno del regime iraniano stanno crescendo i dissensi. Una fazione, guidata dal presidente Masoud Pezeshkian, è estremamente preoccupata per un possibile collasso economico e ritiene che l’Iran debba raggiungere un accordo con gli Stati Uniti.

Un’altra fazione, guidata dal comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Ahmad Vahidi, respinge qualsiasi concessione.

Il capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohammad Bagher Zolghadr, ha delineato nuove condizioni per la riapertura dello stretto, che si aggiungono a quelle negoziate nell’accordo con l’Oman.

Zolghadr ha dichiarato in un comunicato che, affinché lo stretto possa riaprire, gli Stati Uniti devono:

«Non minacciate né insultate mai l’Iran in nessuna lingua.»

“Porre fine in modo definitivo alla guerra contro l’Iran e i suoi alleati in Libano, Gaza, Yemen e Iraq.”

Revocare il blocco navale e ritirare le forze militari dalle aree circostanti l’Iran.

Ha inoltre richiesto un risarcimento completo per i danni di guerra, la revoca di tutte le sanzioni e lo sblocco di tutti i fondi iraniani congelati.