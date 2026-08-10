Trump: “Stiamo procedendo con discrezione con l’Iran”

AgenPress. Il presidente Trump ha segnalato di essere pronto a permettere che la pressione economica sull’Iran aumenti, anziché ordinare una nuova offensiva militare, anche se il Paese continua a sfidare gli Stati Uniti.

Solo una settimana fa, Trump era sul punto di ordinare la ripresa di importanti operazioni di combattimento.

“Stiamo procedendo con discrezione”, ha affermato Trump “Stiamo solo negoziando in modo parziale con loro. Stiamo semplicemente osservando l’Iran con la sua enorme inflazione e il fatto che non abbiano soldi.”

Ha sottolineato che l’Iran “si trova in una situazione economica pessima” e non ha i soldi per pagare le sue truppe. Il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi economica del regime iraniano.