Parigi: Le minacce di Trump sui vini e sugli champagne francesi sono inaccettabili

AgenPress. Le minacce del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 200% sui vini e sugli champagne francesi sono “inaccettabili” e “inefficaci”, ha reagito oggi l’entourage del presidente francese Emmanuel Macron.

Trump ha minacciato di imporre dazi dopo che Macron si è rifiutato di partecipare al “Consiglio di pace”, un’iniziativa del presidente americano dalla missione e dal ruolo ancora poco chiari e che sembra volersi rappresentare in alternativa all’ONU.

“Si tratta di una minaccia, in questa fase, di una crudeltà inaccettabile e inimmaginabile e ovviamente non può restare senza una reazione non solo da parte della Francia, ma anche dell’intera UE”, ha reagito il ministro francese dell’Agricoltura Anne Genevard.

“Questa minaccia colpisce un settore specifico, quello della viticoltura, che non ne ha bisogno perché è già in difficoltà e rappresenta un punto di riferimento per l’agricoltura francese”, ha lamentato.

