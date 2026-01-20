Perché Macron a Davos indossa occhiali da sole con lenti blu

AgenPress. Emmanuel Macron, al Forum economico mondiale di Davos, è apparso con occhiali da sole con lenti blu — un dettaglio che ha attirato molta attenzione e commenti sui media internazionali.

La spiegazione ufficiale e più attendibile non è un vezzo di moda o una dichiarazione politica simbolica, ma una condizione oculare temporanea che Macron stesso ha descritto.

Secondo quanto riportato dai principali organi di stampa, il presidente francese sta affrontando un disturbo oculare lieve, dovuto probabilmente alla rottura di un piccolo vaso sanguigno nell’occhio destro, condizione che ha causato un evidente arrossamento.

Macron ha parlato apertamente della situazione in incontri ufficiali:

Voglio scusarmi per gli occhiali… è legato a un problema benigno. Sono costretto a portarli per un po’ di tempo, quindi dovrete sopportarmi così.”

Questo disturbo — spesso noto come emorragia sottocongiuntivale — non è doloroso né pericoloso, ma può essere visivamente evidente e rendere l’occhio molto rosso. La scelta di portare occhiali scuri è servita a proteggere la vista dalla luce intensa, ridurre il fastidio e mascherare l’aspetto visivo della condizione durante eventi pubblici.

Il modello scelto — spesso simile a occhiali da aviatore con lenti bluastre o riflettenti — ha attirato commenti anche sul piano estetico e sui social come look “Top Gun” . Tuttavia, non c’è evidenza che la scelta delle lenti blu abbia un significato simbolico politico: piuttosto, è semplicemente il paio che Macron ha indossato per gestire la sua situazione oculare e il forte contrasto di luce nelle location di Davos.