type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Finanza e pace minacciati”

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. È tempo che qualcuno parli il linguaggio della Verità. Il mondo, sia la pace che la finanza, sono nelle mani di Trump che si permette di pubblicare messaggi e corrispondenza privata, sequestra a capi di Stato, minaccia annessioni e dazi.

Se una minima parte di queste cose le avesse commesse Putin sarebbe stato già lapidato mediaticamente. Non è il caso che i Paesi europei retti da politici alcuni insipienti, trovino unità nel trovare il giusto percorso di giustizia e democrazia nel dialogo con Trump? Trump capisce, in questo momento, solo la logica della forza”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits