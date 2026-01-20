Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Finanza e pace minacciati”

AgenPress. È tempo che qualcuno parli il linguaggio della Verità. Il mondo, sia la pace che la finanza, sono nelle mani di Trump che si permette di pubblicare messaggi e corrispondenza privata, sequestra a capi di Stato, minaccia annessioni e dazi.

Se una minima parte di queste cose le avesse commesse Putin sarebbe stato già lapidato mediaticamente. Non è il caso che i Paesi europei retti da politici alcuni insipienti, trovino unità nel trovare il giusto percorso di giustizia e democrazia nel dialogo con Trump? Trump capisce, in questo momento, solo la logica della forza”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.