Trump condona i crimini finanziari che hanno comportato sanzioni per centinaia di milioni di dollari

AgenPress. A solo un anno dall’inizio del suo secondo mandato, il presidente Donald Trump ha graziato un numero insolitamente elevato di persone facoltose accusate di reati finanziari.

Oltre la metà degli 88 condoni individuali concessi da Trump riguardano reati finanziari, tra cui riciclaggio di denaro, frode bancaria e frode telematica, tra i crimini più frequenti che il presidente ha graziato.

Tra i beneficiari della grazia ci sono miliardari, tra cui il fondatore di Binance Changpeng Zhao, che si è dichiarato colpevole di aver consentito il riciclaggio di denaro sulla sua piattaforma di criptovalute; Joe Lewis, storico proprietario di una squadra di calcio inglese, che si è dichiarato colpevole l’anno scorso di accuse di insider trading; e il banchiere italo-venezuelano Julio M. Herrera Velutini, che Trump ha graziato la scorsa settimana in attesa della sentenza per violazioni del finanziamento della campagna elettorale.

“Abbiamo un processo di revisione molto approfondito che si muove in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia e l’ufficio legale della Casa Bianca”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un recente briefing, citando un team di avvocati che esamina ogni richiesta che arriva a Trump. Ha aggiunto: “E lui è stato molto chiaro quando è entrato in carica sul fatto che il suo interesse principale fosse quello di graziare le persone che erano state abusate e sfruttate dal Dipartimento di Giustizia di Biden e che erano state eccessivamente perseguitate da un Dipartimento di Giustizia “.