Groenlandia. Anders Vistisen (parlamentare danese): “Presidente Trump ascolti molto attentamente, vaff…o”

AgenPress. Le tensioni tra Washington, Danimarca e Groenlandia sono aumentate mentre la Casa Bianca valuta una serie di opzioni, tra cui il possibile ricorso alla forza militare. La questione ha scatenato reazioni negative in tutta Europa.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato l’approccio di Trump, paragonandolo a “bullismo”.

In Danimarca, la risposta è stata ancora più dura. Durante un recente discorso all’organo legislativo dell’Unione Europea, il parlamentare danese Anders Vistisen ha respinto l’idea che la Groenlandia fosse in vendita prima di usare un linguaggio che viola le regole parlamentari per affrontare direttamente Trump.

Alzandosi dal suo posto nell’emiciclo, Vistisen ha detto: “Presidente Trump, ascolti molto attentamente: la Groenlandia fa parte del regno della Danimarca da 800 anni, è una parte integrante del nostro Paese e non è in vendita, lo dirò chiaramente in un linguaggio a lei comprensibile: Mr. Trump: “vaffanculo”.

 

 

